На Украине начали массово отчислять учащихся высших учебных заведений за пропуски занятий. Об этом сообщила депутат Верховной рады Наталья Пипа, ее слова привело издание Strana.ua .

Чиновница уточнила, что есть масса случаев, когда отчисление происходит даже после одного или двух пропусков занятий.

В украинских учебных заведениях проводят серьезные проверки зачисленных студентов на фоне резкого увеличения числа мужчин призывного возраста среди абитуриентов, констатировала Пипа.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что силовикам на Украине поставили задачу раздать более двух миллионов повесток в начале 2026 года. Дипломат подчеркивала, что даже такие жесткие меры не помогут решить вопрос с пополнением ВСУ.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупреждал, что уклонистов могут лишить права голосовать.