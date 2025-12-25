Захарова сообщила о грядущей мобилизации более двух миллионов украинцев

Украинским силовикам поставили задачу «закрутить гайки» и в начале года раздать более двух миллионов повесток. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«На практике это будет просто равносильно всеобщей мобилизации на Украине», — отметила она.

При этом, по словам Захаровой, даже такие меры вряд ли помогут решить проблему восполнения потерь в ВСУ. Также она подчеркнула, что многие украинцы делают все, чтобы спастись, и предпочитают даже попасть в тюрьму, лишь бы не оказаться на фронте.

Ранее Владимир Зеленский допустил, что мобилизацию на Украине не отменят даже в случае урегулирования конфликта. Кроме того, на несколько месяцев в стране сохранится военное положение.