На Украине предложили лишить уклонистов права голосования на выборах

Украинцев, уклоняющихся от мобилизации, могут лишить возможности голосовать на выборах. Об этом в эфире местного ТВ заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что вопрос сейчас обсуждают в Верховной раде.

«Эти детали как раз и должны наработать в рамках рабочей группы парламентарии, потому что это изменения в законы, социальная ответственность людей», — сказал Подоляк.

По его словам, окончательное решение примут после общественной дискуссии по этому вопросу. Украинские власти намерены провести выборы онлайн, несмотря на большой риск фальсификаций.

Ранее рабочая группа по подготовке выборов на Украине допустила, что голосование как минимум частично пройдет дистанционно. Как отметил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, онлайн-формат поддержал действующий украинский лидер Владимир Зеленский.