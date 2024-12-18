Масштабные рейды начались в правительственном квартале Киева

Контрразведывательные мероприятия начались в правительственном квартале Киева. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины.

«Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные мероприятия в Печерском районе Киева, в частности в правительственном квартале столицы Украины», — заявили в украинском ведомстве.

Мероприятия проводят совместно с Управлением госохраны, Нацполицией и Военной службой правопорядка ВСУ. Силовики осмотрят офисы, подъезды многоквартирных домов, общественные заведения.

Целью рейдов обозначили проверку уровня контрдиверсионной защиты государственных объектов и усиление безопасности жителей Киева и людей, «в отношении которых осуществляется госохрана».

В СБУ добавили, что во время рейдов возможны временные ограничения прохода пешеходов и проезда транспортных средств по киевским улицам. Граждан могут останавливать для проверки документов и автомобилей.

Ранее Служба безопасности Украины возбудила дело против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Спустя сутки после этого, 17 декабря, он погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.