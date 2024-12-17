СБУ накануне взрыва предъявила генералу Кириллову обвинения

СБУ возбудила дело против Кириллова за день до его гибели

За день до взрыва на Рязанском проспекте в Москве Служба безопасности Украины возбудила дело против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Ведомство опубликовало обвинения в своем Telegram-канале .

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кириллову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц)», — указали в СБУ.

По данным украинской спецслужбы, начальник войск РХБЗ ВС России якобы приказывал применять против солдат ВСУ химическое оружие, в частности, боевые гранаты «К–1». В СБУ добавили, что проводится досудебное расследование.

Ранее агентство Reuters сообщило, что операцию, в результате которой был убит Игорь Кириллов, провели спецслужбы Украины.