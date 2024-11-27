Маск дал прогноз о войнах будущего

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что БПЛА заменят пилотируемые истребители в войнах будущего. Об этом предприниматель написал в соцсети X .

«В будущих войнах будут задействованы дроны и гиперзвуковые ракеты. Пилотируемые людьми истребители будут очень быстро уничтожены», — заявил Маск.

Также бизнесмен раскритиковал истребители F-35 из-за большой стоимости и излишней сложности. По его словам, разработка этих самолетов провалилась еще на этапе формирования. От этого проекта требовали «слишком многого и сразу».

Ранее миллиардер осудил президента США Джо Байдена за тайную просьбу к конгрессу о выделении 24 миллиардов долларов на оружие и безопасность для Украины. По словам Маска, это — не нормально.