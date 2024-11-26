«Никаких шансов». Маск жестко раскритиковал истребители F-35

Илон Маск раскритиковал истребители F-35 за дороговизну и излишнюю сложность. Свое мнение миллиардер высказал в соцсети X.

«Разработка F-35 провалилась еще на этапе формирования требований, так как слишком много людей требовали от этого проекта слишком многого и сразу. В результате этот проект стал дорогим и сложным универсалом, но на деле ничем не выдающимся. Никаких шансов у него не было», — написал Маск.

По мнению предпринимателя, будущее военной промышленности сейчас за беспилотной военной техникой, а не за устаревшими пилотируемыми истребителями.

Ранее Минобороны США заказало у Lockheed Martin доработку истребителей пятого поколения F-35. Пресс-служба Пентагона сообщила о заключении контрактов на сумму около пяти миллиардов долларов.