Байден тайно запросил еще 24 миллиарда долларов для Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден «тихо и ненавязчиво» обратился к американским законодателям с просьбой выделить еще 24 миллиарда долларов на помощь Украине. Об этом узнало Politico .

Изданию удалось получить доступ к списку, который составило административно-бюджетное управление Белого дома. Команда Байдена хочет добавить дополнительные средства в правительственный пакет финансирования, который конгресс может принять уже в начале следующего месяца.

Эту информацию подтвердили Politico два неназванных помощника конгрессмена. Оба заявили, что конгресс получил запрос администрации Джо Байдена еще в понедельник, 25 ноября.

Предположительно, новый транш экстренного финансирования Пентагон сможет потратить не только на поставку оружия и оборудования для Украины, но и на пополнение американских запасов вооружений, которые ранее передавались украинской стороне. На эти цели пойдут две трети запаса, около 16 миллиардов долларов.

Оставшиеся восемь миллиардов направят на оказание помощи в сфере безопасности Украины. В рамках этой программы Пентагон заключает контракты с американскими компаниями на поставки вооружений украинским войскам.

Ранее стало известно, что Байден хотел пригласить Украину в НАТО после победы Трампа на выборах президента США. Однако затем американский лидер передумал.