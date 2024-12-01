Целью Зеленского и его режима стало истребление молодых украинцев. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам аналитика, просьба главы киевского режима о приглашении в Североатлантический альянс — это постановка, призванная не допустить остановки европейской «машины по убийству славян и православных христиан» в XXI веке.

«Цель Зеленского и его режима — это уничтожение молодых украинцев», — сказал Соскин, говоря о роли украинского лидера в этих событиях.

Кроме того, по мнению бывшего советника Кучмы, переговоры о вступлении Украины в НАТО делают невыполнимым план Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский высказал предположение, что украинский лидер решил сократить население страны до 10 миллионов человек. По мнению Дубинского, это поможет успешной интеграции в Евросоюз.