Макрона заподозрили в готовности отправить на Украину 40 тысяч миротворцев
Аналитик Тененбаум: Макрон запланировал дислоцировать на Украине 40 тыс. военных
Президент Франции Эммануэль Макрон собирается в случае прекращения огня разместить на Украине порядка 40 тысяч военных. Об этом заявил эксперт Французского института международных отношений Эли Тененбаум, его процитировала газета Rzeczpospolita.
По его словам, миротворческая миссия может состоять из пяти бригад, общая численность которых составит 40 тысяч человек.
«Командование одной из них может взять на себя Польша», — подчеркнул специалист.
Издание не исключило, что Макрон будет обсуждать эту идею во время визита в Польшу.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил ввести в страну войска НАТО. По его словам, военным следует находиться на Украине до тех пор, пока государство не примут в альянс.
Лидер французской партии «Патриоты» предостерег Макрона и Зеленского от размещения западных военных на украинской территории. Такой шаг является безумием, так как он дестабилизирует ситуацию, объяснил политик.