Макрона заподозрили в готовности отправить на Украину 40 тысяч миротворцев

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается в случае прекращения огня разместить на Украине порядка 40 тысяч военных. Об этом заявил эксперт Французского института международных отношений Эли Тененбаум, его процитировала газета Rzeczpospolita .

По его словам, миротворческая миссия может состоять из пяти бригад, общая численность которых составит 40 тысяч человек.

«Командование одной из них может взять на себя Польша», — подчеркнул специалист.

Издание не исключило, что Макрон будет обсуждать эту идею во время визита в Польшу.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил ввести в страну войска НАТО. По его словам, военным следует находиться на Украине до тех пор, пока государство не примут в альянс.

Лидер французской партии «Патриоты» предостерег Макрона и Зеленского от размещения западных военных на украинской территории. Такой шаг является безумием, так как он дестабилизирует ситуацию, объяснил политик.