Политик Филиппо: Макрон и Зеленский могут отправить западные войска на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон стремятся ускорить размещение войск Франции на территории Украины, заявил политик Флориан Филиппо в социальной сети Х . Он предположил, что это может произойти еще до возвращения Дональда Трампа к власти в США.

Филиппо, возглавляющий французскую партию «Патриоты», заявил, что инициатива Макрона и Зеленского направлена на реализацию их планов в условиях глобальной нестабильности. Требование президента Украины «развертывания французских и украинских войск» на украинской территории Филиппо назвал «полным безумием».

«Вполне возможно, что Макрон и Зеленский ускорят события и французские солдаты отправятся на Украину», — добавил Филиппо.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Елисейском дворце в Париже с Трампом и Макроном 7 декабря. Позднее источники западных СМИ сообщили, что избранный президент США встречи с Зеленским не хотел, но согласился на нее после беседы с французским лидером. При этом ранее Зеленского поднял на смех сын Трампа.