Магазин одежды в Одессе вывесил инструкцию на случай ядерного взрыва

В Одессе в магазине одежды вывесили инструкцию на случай ядерного взрыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В одесском магазине одежды появился стенд с инструкциями на случай ядерного взрыва», — уточнило издание.

На стенде указано, что нужно делать при ядерном ударе, а также какие вещи необходимо иметь при себе в подобной ситуации. Инструкцию вывесили в одном из магазинов одежды французско-турецкого бренда LC Waikiki.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об изъятии подвалов домов в регионе, чтобы их отремонтировать и в дальнейшем использовать в качестве укрытий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

До этого военный эксперт Алексей Борзенко усомнился в надежности мобильных убежищ типа «КУБ-М» от ядерных взрывов, производство которых запустили в Нижнем Новгороде. Он напомнил советскую практику, когда в подвалах жилых домов были созданы специальные укрытия, где хранились противогазы и резервуары для воды.