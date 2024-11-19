Все просто взлетит на воздух? Есть ли смысл в ядерных убежищах

Военный эксперт Борзенко: гонка по строительству убежищ уже была

Производитель мобильных убежищ от ядерного взрыва представил конструкцию как помещение для защиты людей от внешних опасностей, включая световое излучение и радиоактивное загрязнение. Военный эксперт Алексей Борзенко на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко усомнился в надежности такого сооружения.

«От чего спасут эти конструкции? От ядерного взрыва? Все эти контейнеры просто улетят в воздух, если окажутся в эпицентре происходящих событий», — заметил он.

Борзенко напомнил, что подобная гонка по строительству спасательных сооружений уже была на Западе накануне Карибского кризиса. Люди, обратил внимание военный эксперт, тратили целые состояния, пытаясь построить подземные дома.

«В Советском Союзе пошли другим путем. Все сталинские сооружения начала 50-х годов — жилые дома — обязательно имели подвалы в виде убежища, предназначенные для таких целей. Причем в этих подвалах хранились противогазы, была система, которая прогоняла воздух через фильтры, какие-то резервуары для воды», — рассказал собеседник 360.ru.

Ничего нового в России, подчеркнул Борзенко, сейчас не изобретают. Подобное убежище, по его словам, может принести пользу только при обстреле ракетами или снарядами с суббоеприпасами.

Серийное производство убежищ модульного типа «КУБ-М» запустили в Нижнем Новгороде. Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций отметили, что главным достоинством конструкции стала его мобильность.