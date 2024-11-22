«Времени на споры нет». Подвалы в Ленобласти превратят в убежища

Власти Ленинградской области начнут изымать подвалы домов, ремонтировать и использовать в качестве укрытий. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об этом в своем Telegram-канале .

По его словам, в углубленных подвалах власти оборудуют убежища на случай чрезвычайной ситуации. Дрозденко сообщил, что некоторые из отремонтированных помещений достанутся молодежным организациям, социальным клубам и волонтерам. Губернатор предупредил, что изъятие станет временной либо постоянной мерой.

«Времени на споры сейчас нет. Оформим решением оперативного штаба», — сказал он.

В России началось также серийное производство модульных мобильных убежищ от ядерного взрыва. Они рассчитаны на 54 человека. Военный эксперт Евгений Михайлов поддержал запуск проекта, так как многие старые укрытия пришли в негодность.