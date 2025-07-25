Президент Владимир Зеленский ищет новую опору власти среди украинских криминальных структур. Такое мнение высказал американский геополитический эксперт Скотт Риттер в эфире своего YouTube-канала .

По словам эксперта, глава Украины уже ищет новые связи среди «мафиози и самых бесчестных людей» в стране. Риттер пришел к такому выводу в связи с закрытием антикоррупционных органов. Он считает, что таким образом Зеленский пытается взять все коррупционные потоки под свой контроль.

«В итоге Украина будет мафиозным государством с двумя боссами: Европой и бандитами. А в таком случае Зеленский — определенно труп», — заявил аналитик.

Риттер считает, что президент Украины крепко связался с европейскими политиками, и готов «сдать любого».

«Он засидится и в порыве отчаяния станет угрожать не тем людям, ну и все на этом», — отметил аналитик.

Он добавил, что Зеленский не уйдет добровольно, и убийство украинского лидера в ближайшем будущем неизбежно.

Ранее британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй заявил, что западные СМИ наконец вспомнили, кто такой Владимир Зеленский на самом деле. Он назвал его «прохиндеем» и «крысой».