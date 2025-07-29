Залужный написал колонку для Vogue об уроках для Украины

Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный написал колонку для журнала Vogue. В ней он рассказал о собственном детстве и 10 уроках, которые, по его словам, Украина вынесла за время конфликта.

По его словам, общество, которое хочет безопасности, должно быть готово за нее платить. Также Залужный отметил, что, думая о победе, нужно быть готовым остаться в одиночестве. Главным ресурсом на поле боя он назвал людей.

Кроме того, экс-командующий ВСУ рассказал о своем детстве, отметив, что в его семье все говорили по-украински, а в доме деда он вообще не видел книг на русском языке, кроме учебников матери. При этом вышиванку впервые надел, уже будучи взрослым.

Однако в 2022 году он заявлял, что вырос на российской военной доктрине и хранит в своем кабинете полное собрание сочинений начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Ранее Служба внешней разведки сообщила, что американцы и британцы хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины, чтобы перезагрузить отношения страны с западными партнерами и возобновить военную помощь ВСУ.