Представители США и Великобритании встретились на территории одного из альпийских курортов и обсудили кандидатуры будущего президента Украины. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Участниками тайной встречи с западными коллегами также стали глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель военной разведки Кирилл Буданов*, а также посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

«Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов* <…> заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов», — рассказали представители ведомства.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о том, что власти США убеждают Владимира Зеленского как можно раньше уйти с поста президента Украины и провести в стране выборы.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.