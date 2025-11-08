Автомобиль с военными ТЦК в Виннице дважды сбил человека, попытавшего остановить их. Кадры показал Telegram-канал «Политика страны» .

На видео несколько гражданских пытались вытащить человека из машины, в которой находились военные.

Уезжая, авто сотрудников ТЦК дважды сбило одного из гражданских, который пытался его остановить. О состоянии местного жителя ничего не известно.

Депутат Рады Руслан Горбенко призывал объединить базу «Резерв+» с реестром избирателей и налоговой, чтобы увеличить число выписываемых украинцам повесток.

Он добавил, что годные к призыву мужчины разными способами уклоняются от службы: получают липовые справки об инвалидности или уезжают за границу. Депутат также предлагал набирать сотрудников ТЦК из демобилизованных военных.

Однако украинцы противятся варварским методам бусификации. Например, недавно жители Одессы избили сотрудников ТЦК и опрокинули их автомобиль.