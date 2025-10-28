На Украине предложили вариант, как ТЦК выписывать еще больше повесток

Территориальные центры комплектования (аналог военкоматов на Украине) резко увеличат число выписываемых повесток, если базу «Резерв+» объединить с налоговой и реестром избирателей. Об этом сообщил депутат Верховной рады Руслан Горбенко, его слова привело украинское издание «Страна».

«Проблема другая — найти этих людей. Кто-то уехал за границу, кто-то забронирован или почему-то получил инвалидность в 25 лет», — добавил парламентарий.

Он предложил увеличить штат ТЦК за счет демобилизованных военных.

При этом другой депутат Верховной рады — Никита Потураев — назвал видео с принудительной мобилизацией на Украине фейками, сгенерированными искусственным интеллектом, хотя подлинность некоторых скандальных эпизодов позднее подтверждают сами ТЦК.