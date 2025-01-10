«Людям надоело». Министры обороны стран НАТО огорчились из-за ситуации на Украине

Министры обороны нескольких стран НАТО огорчились из-за ситуации на Украине во время встречи в Рамштайне. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на радиостанции RMF FM.
Встреча с участием глав Минобороны ряда натовских стран, генсека НАТО и представителей Украины прошла в 9 января. После нее польский министр национальной обороны заявил, что у избранного президента США Дональда Трампа нет плана по Украине.
«Настроение не есть хорошее. В первую очередь это исходит из трудной ситуации на Украине. <… > Усталость от [конфликта] на Украине огромная. Людям попросту надоело», — сказал Косиняк-Камыш.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что ситуация на Украине может разрешиться уже в апреле. По его словам, это произойдет при посредничестве Трампа.
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