В Британии раскрыли новые сроки урегулирования конфликта на Украине
МИД Британии: конфликт на Украине при Трампе могут урегулировать в апреле
Урегулирование украинского конфликта при посредничестве администрации будущего американского лидера Дональда Трампа может состояться уже в апреле. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, чьи слова привела газета The Guardian.
«Дональд Трамп еще не пришел к власти. Судя по тому, что я видел за последние несколько дней, есть признаки небольшого отступления в его понимании от того, что сделка будет достигнута 21 января», — сказал министр.
Он назвал такой исход событий маловероятным. Таким образом глава МИД прокомментировал предвыборное обещание Трампа разрешить конфликт на Украине за один день. Этот график сдвигается в район Пасхи, считает Лэмми.
В 2025 году православные, католики и протестанты отметят Пасху в один день — 20 апреля.
Спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог назвал целью избранного американского лидера спасение суверенитета Украины. Трамп не собирается уступать России в этом вопросе.