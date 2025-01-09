МИД Британии: конфликт на Украине при Трампе могут урегулировать в апреле

Урегулирование украинского конфликта при посредничестве администрации будущего американского лидера Дональда Трампа может состояться уже в апреле. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, чьи слова привела газета The Guardian .

«Дональд Трамп еще не пришел к власти. Судя по тому, что я видел за последние несколько дней, есть признаки небольшого отступления в его понимании от того, что сделка будет достигнута 21 января», — сказал министр.

Он назвал такой исход событий маловероятным. Таким образом глава МИД прокомментировал предвыборное обещание Трампа разрешить конфликт на Украине за один день. Этот график сдвигается в район Пасхи, считает Лэмми.

В 2025 году православные, католики и протестанты отметят Пасху в один день — 20 апреля.

Спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог назвал целью избранного американского лидера спасение суверенитета Украины. Трамп не собирается уступать России в этом вопросе.