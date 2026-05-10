Лавров назвал Зеленского хорошим комедиантом

Украинский президент Владимир Зеленский, будучи комедиантом, пытается играть трагедию. Такое мнение в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У него такая профессия изначальная. Он хороший комедиант, но пытается играть в трагедию», — сказал он.

Глава МИД добавил, что в истории часто случается наоборот: трагедия превращается в фарс.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о позиции Киева по поводу объявленного перемирия, подчеркнул, что День Победы для России — священный праздник, а не комедийное представление.

Путин также отмечал, что при желании Зеленский может приехать в Москву — тогда лидеры проведут переговоры. По словам президента, важно не столько участие во встрече, сколько постановка финальной точки в украинском конфликте.