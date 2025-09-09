Польша выставила условие украинским беженцам для сохранения пособий

Бежавших в Польшу украинцев ждет ежемесячная проверка на наличие постоянной работы, что станет условием сохранения льгот и выплат на детей. Об этом в эфире польского телеканала TNV 24 заявил заместитель министра внутренних дел Мачей Душчык.

Он пояснил, что речь идет пособиях в 800 злотых на каждого ребенка. Для оформления получения денег гражданам достаточно подать одно заявление. Выплаты начислят автоматически.

Украинским беженцам оставят это пособие только при наличии постоянной работы, которую необходимо подтверждать каждый месяц.

«Для граждан Украины введут ежемесячную проверку их трудовой активности», — пояснил Душчык.

Заместитель министра внутренних дел Польши добавил, что новые правила подтолкнут мигрантов к поиску работы.

Поправки в законопроект о праве иностранцев на пособия депутаты сейма рассмотрят во вторник, 9 сентября.

В конце августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на решение депутатов о продлении до 4 марта 2026 года выплат живущим в стране украинцам по программе «800+».

Глава государства заявил, что пособие могут получать только те иностранцы, которые трудоустроены и платят необходимые налоги.

Навроцкий добавил, что это же касается бесплатного здравоохранения, так как из-за наплыва иностранцев больницы и врачи получили повышенную нагрузку.