Кто заменит Труханова: Зеленский назначил нового главу Одесской военной администрации
Зеленский назначил Лысака главой Одесской военной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Лысака главой Одесской городской военной администрации. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.
Во вторник Зеленский, лишивший мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины, объявил о создании военной городской администрации в этом городе и назначении нового руководителя.
«Одесскую городскую военную администрацию возглавит глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак… [Зеленский] уже подписал соответствующий указ», — отмечено в сообщении.
С февраля 2023 года Лысак руководит Днепропетровской областной военной администрацией. Его первый заместитель Владислав Гайваненко может занять эту должность.
Зеленский 14 октября подписал указ о лишении гражданства нескольких человек. Среди них оказались Геннадий Труханов, бывший мэр Одессы, экс-депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.
Труханов заявил, что обжалует это решение в суде. Он подчеркнул, что не собирается покидать Украину и Одессу.
Три года назад Зеленский начал расследование в отношении мэра Одессы после петиции о пророссийских взглядах Труханова. В ней требовали лишить его паспорта и привлечь к уголовной ответственности. Петиция набрала нужное количество подписей, но решение так и не было принято. Труханов заявил, что у него нет и никогда не было гражданства РФ.