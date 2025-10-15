Кто заменит Труханова: Зеленский назначил нового главу Одесской военной администрации

Во вторник Зеленский, лишивший мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины, объявил о создании военной городской администрации в этом городе и назначении нового руководителя.

«Одесскую городскую военную администрацию возглавит глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак… [Зеленский] уже подписал соответствующий указ», — отмечено в сообщении.

С февраля 2023 года Лысак руководит Днепропетровской областной военной администрацией. Его первый заместитель Владислав Гайваненко может занять эту должность.

Зеленский 14 октября подписал указ о лишении гражданства нескольких человек. Среди них оказались Геннадий Труханов, бывший мэр Одессы, экс-депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.

Труханов заявил, что обжалует это решение в суде. Он подчеркнул, что не собирается покидать Украину и Одессу.

Три года назад Зеленский начал расследование в отношении мэра Одессы после петиции о пророссийских взглядах Труханова. В ней требовали лишить его паспорта и привлечь к уголовной ответственности. Петиция набрала нужное количество подписей, но решение так и не было принято. Труханов заявил, что у него нет и никогда не было гражданства РФ.