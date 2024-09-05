Крымское ополчение выписало ордер на поимку Зеленского

Депутат Шеремет: в ополчении Крыма выдали ордер на поимку Зеленского

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

В крымском ополчении выдали ордер на поимку президента Украины Владимира Зеленского. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Своего рода письменный приказ без срока давности всем участникам ополчения приложить всевозможные усилия, где бы они ни находились, к поимке военного преступника Владимира Зеленского», — объяснил парламентарий.

Украинскому лидеру не удастся уйти от ответственности, где бы он не пытался скрыться после отречения от него заокеанских хозяев, подчеркнул Шеремет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о нелегитимности режима Зеленского. Из-за этого украинскому руководству в будущем придется разбираться со «снежным комом» проблем.

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил Зеленского в смерти насильно мобилизованных в Сумской области. Украинцы платят страшную цену за провальную авантюру их президента в Курской области.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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