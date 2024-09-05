Зеленского обвинили в смерти насильно мобилизованных в Сумской области

Журналист Боуз: Зеленский пожертвовал мобилизованными ради авантюры под Курском

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский пожертвовал насильно мобилизованными в Сумской области ради авантюры под Курском. Об этом заявил в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.

«Страшную цену за провалившуюся авантюру Зеленского в Курской области платят насильно мобилизованные украинцы», — написал Боуз в ответ на ракетный удар РФ по локации ВСУ около города Сумы.

Журналист отметил, что российские войска уничтожили 20 единиц техники и 80 военнослужащих ВСУ. Также Боуз указал, что все это остается невидимым для западных СМИ.

Накануне украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах. По их информации, прогремел один взрыв, через 20 минут второй.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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