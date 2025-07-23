«Крупно просчитался». Зеленский поставил под угрозу вступление Украины в ЕС

Евросоюз может ввести санкции против Украины из-за закона президента Владимира Зеленского, ограничивающего полномочия антикоррупционных ведомств. Об этом написало издание Spectator .

«Зеленский, похоже, крупно просчитался в оценке последствий для своих спонсоров на Западе. <…> Зеленского предупреждали, что принятие этого закона может поставить под угрозу процесс вступления страны в Евросоюз, отменить ее безвизовый режим и даже привести к санкциям ЕС против Украины», — отметили авторы материала.

Украинский лидер проигнорировал предупреждения и подписал закон, ограничивающий полномочия, а фактически, уничтожающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В крупнейших городах Украины, Киеве и Львове, начались протесты против ликвидации антикоррупционных органов. Участники митинга встречали новость о законе скандированиями «Зеля — черт!» и «Ганьба!».