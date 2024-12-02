Кремль проигнорировал оскорбительную шутку Зеленского о «трех буквах»

Песков сообщил, что не слышал оскорбление пославшего Россию Зеленского

Руководство России не обратило внимания на оскорбление со стороны президента Украины Владимира Зеленского. В стране сейчас более конструктивная повестка дня, объяснил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его комментарий опубликовал в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

Песков заявил, что не слышал очередное заявление Зеленского. Он отказался комментировать его слова.

«[В России сейчас] более конструктивная повестка дня», — сказал представитель Кремля.

Зеленский высказался оскорбительно на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Журналист спросил его, на что должна пойти Россия для урегулирования конфликта. В ответ президент предложил стране пойти «на три буквы».

Представитель МИД России Мария Захарова в шутку предположила, что он имел ввиду «ФРГ». Она допустила, что на пресс-конференции Зеленский находился под действием запрещенных веществ.