«Дешевка». Захарова ответила пославшему Россию «на три буквы» Зеленскому

Захарова: Шольц не догадался, что Зеленский имел в виду под тремя буквами ФРГ

Президент Украины Владимир Зеленский, посылая Россию «на три буквы» в присутствии канцлера Олафа Шольца, имел в виду ФРГ. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в беседе с News.ru.

«Зеленскому осталось только начать испражняться в прямом эфире от безнадеги. Все другое он уже испробовал. Хотя, возможно, учитывая присутствие Шольца, он имел в виду „ФРГ“», — сказала она.

Дипломат также назвала Зеленского «дешевкой, которая обошлась украинскому народу слишком дорого». Захарова предположила, что глава киевского режима «был под дозой».

Канцлер Германии Олаф Шольц во второй раз с начала спецоперации встретился с Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе своего визита он объявил о новых поставках вооружения на Украину на сумму 650 миллионов евро, но отказался передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus.

Политолог Вадим Сипров в комментарии 360.ru отметил, что Шольц приехал на Украину, чтобы узнать, насколько Зеленский готов к принятию компромиссов для урегулирования конфликта.