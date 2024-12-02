Песков после визита Шольца в Киев заявил о продолжении ФРГ поддержки Украины

В Кремле внимательно наблюдают за всеми внешнеполитическими контактами Украины. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит в страну канцлера Германии Олафа Шольца.

Официальный представитель Кремля добавил, что в России каких-либо особенных ожиданий по этому визиту нет.

«Мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами», — сказал он.

По словам Пескова, больше здесь комментировать нечего. Российская сторона отслеживает новости, которые будут поступать из Киева по поводу визита Шольца.

Германия, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, продолжает линию безусловной поддержки Украины. Он также напомнил о недавнем контакте президента России и канцлера ФРГ.

«Диалог — это всегда позитивное явление», — добавил официальный представитель Кремля.

Он обратил внимание на то, что Путин ничего не передавал Владимиру Зеленскому через Шольца.