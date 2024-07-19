Названа сумма первого перевода от дохода российских активов в пользу Украины

Бельгийский депозитарий Euroclear до конца июля переведет 1,55 миллиарда евро в Европейский фонд помощи Украине. Cредства организация получила за счет дохода от замороженных активов России. Об этом сообщила пресс-служба депозитария.

В организации уточнили, что за первое полугодие доход от заблокированных российских активов составил 3,4 миллиарда евро, из которых 836 миллионов получит Бельгия в качестве налогов на корпоративный доход. Еще 1,55 миллиарда отойдет в фонд Евросоюза для помощи Украине.

Главный исполнительный директор Euroclear Валери Урбен заявил, что это его первые результаты на посту. Он подчеркнул, что, помимо обеспечения стабильных финансовых показателей, депозитарий выполняет международные санкции в отношении российских активов, а также свои обязательства по внесению взноса в Европейский фонд помощи Украине.

Об использовании доходов от российских активов в пользу Украины постоянные представители стран Евросоюза договорились в начале мая. Они предупредили, что выделенные средства пойдут на восстановление гражданской инфраструктуры и военную защиту страны.

Министр финансов Антон Силуанов не исключил, что Россия даст ответ на незаконную конфискацию доходов с замороженных активов. Он напомнил, что средства ушедших из страны европейских компаний за продажу бизнеса остаются в банках на счетах «С». Снять их можно только после разрешения властей.