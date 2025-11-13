Песков назвал важными заявления Украины о прекращении переговоров с РФ

Кремль отреагировал на заявления Украины о прекращении переговоров с Россией. Они важны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы тоже обратили внимание на это заявление. Они важны», — процитировало его РИА «Новости».

Британская газета Times после интервью с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, участвовавшим в переговорах в Стамбуле, сообщила о приостановке диалога между Россией и Украиной.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что власти Украины сорвали последние договоренности по обмену пленными. Она подчеркнула, что у украинской стороны нет стремления к мирным переговорам.

Вина за приостановку переговоров по урегулированию конфликта на Украине полностью лежит на киевской власти, заявил депутат Михаил Шеремет. По его мнению, киевский режим безответственно отвергает любые реальные мирные инициативы.