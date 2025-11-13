Вина за приостановку переговоров по урегулированию конфликта на Украине полностью лежит на киевской власти. Она безответственно отвергает любые реальные мирные инициативы, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Депутат сравнил переговоры с улицей с двухсторонним движением. Он напомнил, что в любом мирном диалоге нужны компромиссы. Россия стремится к мирному разрешению конфликта, но вынуждена вести односторонний монолог.

«Без надлежащей обратной реакции со стороны украинской власти и ее переговорщиков, из раза в раз меняющих свои решения, намеренно и безответственно срывающих плохо имитируемый ими для широкой общественности переговорный процесс. Вина в приостановке переговоров полностью лежит на украинской стороне», — сказал Шеремет.

По его словам, Украина, под влиянием британских советников, искусственно создает препятствия для урегулирования конфликта.

«Сами же украинские переговорщики находятся под жестким прессингом диктата режима Зеленского, их малейшие попытки выработать совместное с Россией компромиссное решение блокируются», — добавил депутат.

Россия предложила создать постоянную рабочую группу для решения острых вопросов, включая гуманитарные. Однако получила отказ. Поэтому, по словам Шеремета, переговоры приостановлены.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на отсутствие у Украины стремления к мирным переговорам. Она напомнила, что украинские власти сорвали последние договоренности по обмену пленными.