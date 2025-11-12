Захарова указала на отсутствие у Украины стремления к мирным переговорам

Власти Украины сорвали последние договоренности по обмену пленными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Дипломат процитировала интервью с замглавы МИД Украины Сергея Кислицы, которое он дал газета The Times. Он заявил, что с Россией в ходе переговоров нельзя было вести «творческие дискуссии».

«Творческих дискуссий с ними никто вести не собирался. Были сделаны конкретные предложения, в частности по обменам пленными», — написала Захарова.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта находятся в замороженном состоянии: их застопорила вторая сторона. При этом Россия стремится к тому, чтобы конфликт завершился как можно скорее и путем переговоров. Представитель Кремля напомнил, что говорить о конце СВО можно будет только после того, как российская сторона достигнет поставленных задач.