Конфликт на Украине рискует затянуться на годы без вмешательства США

Guardian: конфликт на Украине может затянуться еще на несколько лет

Конфликт на Украине может затянуться на несколько лет, если США не вмешаются, считают украинские чиновники. Об этом сообщила газета The Guardian .

«Россия не может нас уничтожить, а мы не можем освободить территорию. Без США невозможно изменить баланс», — заявил один из собеседников газеты.

Украинские политики считают, что исход конфликта зависит от политической поддержки США.

Украинские представители заявили, что переговоры в том или ином виде могут состояться, но пока между сторонами сохраняются разногласия по ключевым вопросам. По словам одного из чиновников, размер армии Украины будет зависеть от экономических возможностей страны, а вопрос о нейтралитете будет решаться в зависимости от формулировок. При этом украинская сторона не намерена прекращать сотрудничество с западными партнерами.

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. После переговоров американский дипломат сообщил, что Россия разрабатывает детальный список условий для прекращения огня. Россия подчеркнула, что готова продолжать диалог с Украиной.

Ранее Владимир Зеленский призвал ужесточить санкции против России.