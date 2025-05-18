Конфликт на Украине рискует затянуться на годы без вмешательства США
Guardian: конфликт на Украине может затянуться еще на несколько лет
Конфликт на Украине может затянуться на несколько лет, если США не вмешаются, считают украинские чиновники. Об этом сообщила газета The Guardian.
«Россия не может нас уничтожить, а мы не можем освободить территорию. Без США невозможно изменить баланс», — заявил один из собеседников газеты.
Украинские политики считают, что исход конфликта зависит от политической поддержки США.
Украинские представители заявили, что переговоры в том или ином виде могут состояться, но пока между сторонами сохраняются разногласия по ключевым вопросам. По словам одного из чиновников, размер армии Украины будет зависеть от экономических возможностей страны, а вопрос о нейтралитете будет решаться в зависимости от формулировок. При этом украинская сторона не намерена прекращать сотрудничество с западными партнерами.
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. После переговоров американский дипломат сообщил, что Россия разрабатывает детальный список условий для прекращения огня. Россия подчеркнула, что готова продолжать диалог с Украиной.
Ранее Владимир Зеленский призвал ужесточить санкции против России.