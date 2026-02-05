Командира расчета БПЛА из батальона головорезов «Рэгби тим» уничтожили под Харьковом

В Харьковской области ликвидирован командир расчета БПЛА батальона «Рэгби тим». Это подразделение отличается особой жестокостью, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В Харьковской области бойцы „Севера“ вычислили позицию расчета БПЛА батальона беспилотных систем „Рэгби тим“ 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ и уничтожили ее вместе с командиром», — сказал собеседник агентства.

Это подразделение отличается особой жестокостью к российским военным, уточнил источник. Они специально снимают на видео попадания дронов и выкладывают их в соцсетях.

В начале февраля военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ стали массово покидать свои позиции в районе села Зыбино Харьковской области из-за постоянных ударов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

Ранее российские войска уничтожили установку HIMARS в Харьковской области, которая обстреливала Белгород. Также ВС России ликвидировали командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц военной техники и более взвода личного состава.