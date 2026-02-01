Личный состав ВСУ стал массово пропадать в Харьковской области
Личный состав 159‑й отдельной механизированной бригады ВСУ массово покидал позиции в районе населенного пункта Зыбино в Харьковской области на фоне постоянных ударов тяжелых огнеметных систем ТОС‑1А «Солнцепек». Об этом сообщили в телеграм-канале «Северный ветер».
Населенный пункт, который расположен восточнее Волчанских Хуторов, с тяжелыми боями освобождали бойцы группировки войск «Север» ВС России. «Солнцепеками» ежедневно атаковали скопления живой силы противника.
«В Зыбино массово пропадают военнослужащие 159 омбр ВСУ» — отметили авторы телеграм-канала.
Ранее бойцы группы войск «Север» огнем тяжелых ТОС «Солнцепек» уничтожили пехоту противника и 10 опорных пунктов ВСУ в районе Печенеги и Волчанских Хуторов в Харьковской области. Противник лишился более 80 человек живой силы.