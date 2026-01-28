Командир ВСУ предложил обязать иностранцев с ВНЖ служить по контракту

Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предложил мобилизовать иностранцев призывного возраста, которые имеют вид на жительство на Украине. Об этом он заявил в эфире канала «Новости.Live».

По словам Ярославского, Генштаб ВСУ продолжит прорабатывать инициативу, которую поддержали многие народные депутаты.

Военный заявил, что на территории Украины проживают около 100 тысяч мужчин призывного возраста с ВНЖ. Для таких иностранцев он предложил ввести обязательство подписывать контракт на полугодовую службу в армии.

Ранее в российских силовых структурах высказали мнение, что руководство ВСУ не может укомплектовать штурмовые подразделения из-за нехватки людей: новобранцы сразу заболевают, а в ином случае — дезертируют.