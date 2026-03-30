Командир одного из подразделений 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Курт пожаловался президенту Украины Владимиру Зеленскому на ситуацию в армии. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Среди главных проблем военный назвал проваленную мобилизацию, чрезмерную бюрократию и наличие офицеров без боевого опыта. Источник уточнил, что о разговоре стало известно после интервью Курта одному из иностранных журналистов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины не хотят платить компенсации семьям погибших и добиваются того, чтобы как можно больше военных считались пропавшими без вести. По ее словам, недавно появился приказ не забирать с поля боя ДНК-материалы убитых, чтобы их нельзя было установить.