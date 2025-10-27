Командир управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько опубликовал в социальных сетях карты боевой обстановки, сообщило издание «Страна.ua». По данным агентства «УНИАН», речь идет о видеоролике в TikTok.

На картах показан участок линии фронта от Покровска до восточных районов Днепропетровской и Запорожской областей. Это, как отмечают украинские СМИ, один из самых напряженных отрезков, где российские войска активно наступают.

На прошлой неделе Манько также привлек внимание публикацией видео, где танцует в одних шортах под музыку российской ска-панк группы «Пневмослон».

Манько находится в розыске в России — его заочно обвиняют в причастности к похищению журналистов телеканала «Звезда» в 2014 году. На Украине в 2015 году против него возбуждали уголовные дела, включая обвинения в коррупции, разбое, грабежах и похищении людей.

В прошлом он занимал должность заместителя командира «Правого сектора»*.

Ранее стало известно, что трое украинских наемников бросили раненых сослуживцев и сбежали, даже не оказав товарищам первую помощь.

*Запрещенная в России террористическая организация.