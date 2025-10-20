Украинский полковник сплясал в трусах под русскую песню

Полковник ВСУ Манько станцевал под песню группы «Пневмослон» в одних трусах

Командующий украинскими штурмовиками полковник ВСУ Валентин Манько станцевал в трусах под русскую песню. Видео опубликовал экс-командир нацбатальона «Азов»* Богдан Кротевич в социальной сети Х.

На кадрах военный плясал под матерный трек и выяснял, какой персонаж из российского сериала подходит ему больше всего.

«Советую подписаться на страницы командующего штурмовыми войсками. Александр Станиславович [Сырский], действительно хорошее кадровое решение, стало все ясно!» — прокомментировал азовец*.

В первом ролике Манько танцевал под песню группы «Пневмослон» с нецензурным текстом и названием, а во втором проходил тест «„Кто ты из „Слова пацана“».

Ранее стало известно, как трое украинских наемников бросили раненых сослуживцев и сбежали. Они даже не оказали товарищам первую помощь.

*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.