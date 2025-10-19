Трое иностранных наемников ВСУ бросили раненых товарищей и сбежали, не оказав им даже первую помощь. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира взвода минометчиков «Днепра» с позывным Баллон.

По его словам, противники копали окопы — российские операторы БПЛА это заметили и идентифицировали врага как наемников: у них были американские и натовские шевроны.

«И мы по ним начали работать. Успешно отработали. Двое человек были ранены 100%, трое человек просто убежали, оставили их там», — отметил Баллон.

Ранее ВС России уничтожили иностранного наемника ВСУ в Запорожской области. Цель ликвидировали ударом FPV-дрона.