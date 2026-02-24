«Коалиция решительных». Зачем в Киев съехались лидеры европейских стран?

В Киев прибыла делегация высокопоставленных европейских политиков. Там началось заседание «коалиции решительных» с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщил «РБК-Украина» .

В столицу республики приехали председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман, премьер Эстонии Кристен Михал, его коллега из Латвии Эвика Силиня, президент Финляндии Александр Стубб, премьеры Исландии и Дании Криструн Фростадоуттир и Метте Фредериксен, премьер Швеции Ульф Кристерссон, норвежский премьер Йонас Стере и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

С начала года западные политики участили визиты в Киев. Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT объяснил это двумя причинами: европейцы пытаются поддержать Зеленского и показать США, что они «что-то значат» в вопросах Украины.