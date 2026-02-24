Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев в годовщину начала специальной военной операции. Кадры со встречи на вокзале опубликовало издание «Страна».

По данным Politico, фон дер Ляйен планировала привезти в украинскую столицу кредит на 90 миллиардов долларов, однако Венгрия заблокировала его, и глава Еврокомиссии «мало что может предложить, кроме соболезнований».

Кроме того, в Киеве ждут приезда председателя Европейского совета Антониу Кошты.

Накануне Владимир Зеленский рассказал, что первые два года спецоперации почти безвылазно провел в бункере в правительственном квартале Киева, ни разу с 2022 года не был в магазинах и кафе, перестал бегать по утрам и почти не видит жену и двоих детей.