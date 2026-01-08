Клоун, от тебя уже тошнит: японцы высмеяли Зеленского после слов о похищении Кадырова
Японцы высмеяли жалкие попытки Зеленского надавить на Кадырова
Владимир Зеленский придумал очередной «гениальный» способ оказать давление на Россию, сообщает Yahoo News Japan. Он предложил США похитить Рамзана Кадырова, как это было сделано с Николасом Мадуро. Японцы подняли «просроченного» на смех.
Японские читатели обратились к Зеленскому, напомнив, что рыба гниет с головы. Они посоветовали ему искоренить коррупцию, взяточничество и казнокрадство. Зеленского призвали перестать пытаться влиять на общественное мнение.
«Зеля, всех от тебя уже тошнит. <… > Этот комик размахивает демократией, как щитом, но его амбиции непомерны. Он так высокомерен, словно правит сверхдержавой, а по факту не более чем осел в львиной шкуре», — написали читатели.
Сам глава Чечни призвал Зеленского не забывать о достоинстве.
«Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы», — сказал ему глава Чеченской Республики.
Ранее турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата заявил, что на Украине могут попытаться свергнуть Зеленского. По его мнению, президент сдал страну империализму. Эксперт считает, что Украина выиграла бы, если бы не разорвала дипломатические связи с Россией.