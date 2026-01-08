Владимир Зеленский придумал очередной «гениальный» способ оказать давление на Россию, сообщает Yahoo News Japan . Он предложил США похитить Рамзана Кадырова , как это было сделано с Николасом Мадуро. Японцы подняли «просроченного» на смех.

Японские читатели обратились к Зеленскому, напомнив, что рыба гниет с головы. Они посоветовали ему искоренить коррупцию, взяточничество и казнокрадство. Зеленского призвали перестать пытаться влиять на общественное мнение.

«Зеля, всех от тебя уже тошнит. <… > Этот комик размахивает демократией, как щитом, но его амбиции непомерны. Он так высокомерен, словно правит сверхдержавой, а по факту не более чем осел в львиной шкуре», — написали читатели.

Сам глава Чечни призвал Зеленского не забывать о достоинстве.

«Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы», — сказал ему глава Чеченской Республики.

Ранее турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата заявил, что на Украине могут попытаться свергнуть Зеленского. По его мнению, президент сдал страну империализму. Эксперт считает, что Украина выиграла бы, если бы не разорвала дипломатические связи с Россией.