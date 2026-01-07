Зеленский призвал США задержать Кадырова как Мадуро

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым заявлением. Он призвал Соединенные Штаты давить на Россию.

«Они должны давить на Россию. У них есть инструменты. Они умеют. Главное, чтобы Украина была для них приоритетом», — заявил он.

Также Зеленский привел пример с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

«Провели операцию. Результат все видели — весь мир. Пусть они сделают какую-нибудь операцию с [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым. Может, тогда [президент России Владимир] Путин увидит», — сказал он.

Ранее Кадыров обратился к украинцам с призывом. Он посоветовал жителям восстать против Зеленского, напомнив о насильственной мобилизации на Украине. По его словам, попавшие в плен украинцы просили не возвращать их на родину, чтобы избежать повторного попадания в зону боевых действий.