На Украине могут попытаться свергнуть президента Владимира Зеленского. Об этом РИА «Новости» заявил турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата.

По его словам, глава государства сдал страну империализму. Если бы Украина не разорвала дипломатические отношения с Россией, она бы выиграла, считает эксперт.

«Я не удивлюсь, если украинский народ устроит переворот против Зеленского. Я верю, что народ, который сразил Гитлера, в конце концов спросит с него за все», — добавил собеседник агентства.

Накануне заместитель премьер-министра Украины по восстановлению страны Алексей Кулеба заявил, что сейчас население объединяет только кладбище. Он подчеркнул, что власти ответят за происходящее, но возложил вину на Россию.