Мэрия Киева призвала горожан запастись питьевой водой

Киевские власти призвали горожан обновить запасы питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии украинской столицы.

Чиновники заявили, что Киев переживает один из самых сложных отопительных периодов. Коммунальщики и энергетики перешли на круглосуточный режим работы.

«Призываем киевлян проверить и при необходимости обновить запасы воды — питьевой и технической», — заявили в мэрии.

Киевские чиновники также указали рекомендуемую суточную норму на одного человека — три литра питьевой воды и 10-12 литров технической, используемой для приготовления пищи и гигиены.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что из-за крупной аварии в украинской энергосистеме более 3,4 тысячи многоэтажек остались без отопления. Электричество внезапно отключили по всей стране 31 января.