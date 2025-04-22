Кличко решили свергнуть с должности мэра Киева

Власть над Киевом может перейти от государственной администрации во главе с Виталием Кличко к военной, которой руководит Тимур Ткаченко. Депутат Верховной рады Виктория Сюмар сообщила об этом в Facebook*.

По ее информации, несмотря на решение Киевского горсовета расширить полномочия мэра, рано или поздно Кличко останется не у дел. Сюмар отметила, что сначала офис президента Украины склонит двух депутатов сложить мандаты, чтобы пропустить в горсовет Ткаченко, а затем отдаст ему бразды правления.

«Да, тот самый Ткаченко, которого Банковая назначила быть председателем городской военной администрации. Далее его надо избрать секретарем, а Кличко отстранить. Из-за подозрений или чего-то подобного», — предупредила депутат.

В начале апреля Киевский горсовет обязал городскую военную администрацию согласовывать решения с мэром. Ткаченко выступил против расширения полномочий Кличко и обратился в суд.

Ранее Кличко пожаловался президенту Украины Владимиру Зеленскому на интриги в своем окружении. Он обвинил Ткаченко в стремлении захватить власть в Киеве и уничтожении местного самоуправления.

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