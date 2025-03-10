В Киеве прекратят забирать авто во время воздушной тревоги

Ткаченко поручил отменить эвакуацию авто в Киеве во время воздушной тревоги

Власти Киева отменили требование об эвакуации частных машин во время воздушной тревоги. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объявил об этом в своем Telegram-канале .

«Дал официальное поручение прекратить временное задержание, то есть эвакуацию частных авто во время воздушной тревоги. Наконец-то урегулировали этот вопрос в нормальном порядке», — сказал он.

Буксировкой занимались инспекторы по парковке департамента территориального контроля Киевского горсовета.

Они эвакуировали частные машины, делая исключение для машин скорой помощи, специальной коммунальной техники, общественного транспорта и авто спасателей. Ткаченко назвал прекращение этой практики справедливым решением.

Ранее в Киеве переименовали два кафе, названных в честь американского президента Дональда Трампа. Они носили названия Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station.